Risse e occupazioni abusive nel centro storico, Annuario: è giunto il momento di intervenire con i fatti

Alla luce di quanto è accaduto nei giorni scorsi nel Centro Storico, è giunto il momento di intervenire con i fatti.Tra risse scaturite da stranieri è occupazioni abusive, i residenti non vivono più con tranquillità,da diverso tempo segnalo episodi spiacevoli, facendoli presente anche nella competente commissione consiliare.Delle varie problematiche del Centro Storico,ne abbiamo discusso in consiglio comunale la settimana scorsa,dove è stato elaborato un unico ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione,con delle proposte risolutive su varie tematiche,in primis la sicurezza. L’appello che faccio al sindaco Marialuisa Forte è quello che l’ordine del giorno che abbiamo votato all’unanimità non rimanga carta scritta,vigilerò con attenzione che questo non avvenga,non è più tollerabile una situazione del genere.

Il centro storico deve tornare ad essere il cuore pulsante della città.Colgo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine che prontamente intervengono sui vari episodi che accadono quotidianamente.

Il consigliere comunale

di Fratelli d’Italia

Mario Annuario