Quarta giornata nazionale “Camminata tra gli olivi”, evento promosso anche dall’amministrazione comunale di Termoli

Si svolgerà domenica prossima, 25 ottobre 2020, la quarta giornata nazionale “Camminata tra gli olivi”.

Un evento che quest’anno è promosso anche dall’amministrazione comunale di Termoli.

Hanno illustrato la manifestazione l’assessore alla Cultura Michele Barile e il consigliere comunale Nicola Malorni che da un anno è stato anche nominato vicepresidente dell’associazione nazionale “Città dell’olio”.

Un appuntamento importante sotto molteplici punti di vista. In Molise oltre a Termoli la “Camminata tra gli olivi” si terrà anche a Campomarino, Colletorto, Montefalcone e Pietracatella.

Si tratta di una attività tesa alla promozione del territorio e delle sue peculiarità. Per questi motivi, ha ricordato l’assessore Barile, “Il Comune di Termoli ha deciso di essere partner della camminata al fine promuovere il turismo enogastronomico e dell’olio. Abbiamo deciso di sposare questa iniziativa in quanto è stata rilevata l’importanza strategica della manifestazione che ha molteplici finalità”.

Nicola Malorni ha poi illustrato come si svolgerà l’evento domenica mattina.

La manifestazione si terrà all’Oleificio “Di Fabio” che si trova sulla strada provinciale 51 partendo da Termoli e in direzione Sinarca verso Petacciato.

Il percorso tra gli ulivi partirà alle 10,30 dal piazzale antistante l’oleificio Di Fabio dove è previsto il raduno dei partecipanti. La camminata avrà una durata di 120 minuti circa.

“Si tratta – ha spiegato il vicepresidente dell’associazione nazionale Città dell’olio Nicola Malorni – di una visita guidata e non mancheranno le degustazioni di olii extravergine di oliva e la visita al frantoio dell’oleificio Di Fabio. Il tutto nel rispetto delle vigenti normative di contrasto al diffondersi del Covid19. E’ una attività esperenziale, culturale e sensoriale che permetterà anche di ammirare il nostro stupendo paesaggio. E’ prevista la partecipazione di agronomi che illustreranno le caratteristiche e il processo della produzione dell’olio extravergine di oliva. Ringraziamo fin da adesso l’oleificio Di Fabio per la disponibilità e per la collaborazione”.

Parteciperà alla manifestazione anche Pasquale Di Lena fondatore dell’associazione nazionale “Città dell’olio”.

Quest’anno la quarta giornata nazionale “Camminata tra gli olivi” si svolge in 77 città italiane.