“Progetto offshore Molise della società Maverick: quali interessi nasconde? Ci sono vantaggi per il Molise?”

Dopo l’incontro proficuo di Petacciato, il Comitato “Eolico Offshore Molise” ne organizza subito un altro, a Termoli, presso il bar ristorante “Le Marinelle”, nell’omonima zona prossima all’Ultravolo.

A promuoverlo è l’associazione capofila, la Casa dei Diritti delle persone Ets, assieme alle altre realtà che hanno aderito al coordinamento civico nato contro il progetto di Maverick srl: Konsumer Italia Molise, Assonautica Campobasso, Lipu, Consorzio Termolisemare, Aiab Molise, Discoli del Sinarca, Amici del Porto di Campomarino, Federcoopesca Molise, Società Cooperativa Pescatori Molisani.

Domenica 5 febbraio, dalle 10, saranno illustrate le osservazioni presentate all’istanza della società milanese, che vuole insediare il parco eolico marino più grande del mondo sulla costa molisana.

In particolare, sarà messo in evidenza l’impatto negativo che tale progetto avrà sul territorio molisano senza alcun ritorno per il ns territorio.

Sarà particolarmente interessante prendere atto delle enormi e mastodontiche incongruità e criticità che hanno disseminato le pagine della relazione di questo irricevibile progetto.

Le associazioni non sono contrarie per “partito preso” all’eolico offshore, ma vogliono capire quali conseguenze economiche, d’impatto ambientale, si avranno per i molisani e soprattutto, preme valutare il rapporto costi-benefici che questo comporta. Perciò, si ritiene utile, indispensabile e necessario un confronto a tutto campo con le associazioni, i cittadini e gli amministratori dei comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia.