Presentata la sessantaquattresima edizione del cartellone dell’Estate Termolese

Sarà un’estate da trascorrere all’insegna del divertimento. Passata la pandemia, si potrà tornare alla normalità anche per quanto riguarda gli eventi che, annualmente, l’amministrazione comunale organizza per turisti e residenti in collaborazione con le diverse associazioni che anche questa volta non hanno voluto mancare all’appuntamento. Così, dopo due anni, la città di Termoli ritrova i punti cardine dell’estate unitamente ad una miriade di iniziative pronte a soddisfare le esigenze di tutti.

Un cartellone estivo per il quale l’amministrazione comunale ha investito 40mila euro.

L’intento è di tornare a far vivere Termoli in tutta la sua bellezza nei mesi estivi proponendo iniziative di svariata natura che possano accontentare tutti con l’impegno di destagionalizzare diversi appuntamenti di forte richiamo per consentire di allungare il consueto periodo in cui i turisti scelgono la città adriatica per trascorrere le proprie vacanze.

PROGRAMMA EVENTI ESTATE TERMOLESE 2022

Dal 27 al 28 maggio Gran Prix Natural dell’Adriatico NBFI

Cinema S. Antonio Dalle ore 14:00 alle 18:00 e dalle ore 09:00 A cura dell’Associazione Sportiva “House of Strength”

Dal 6 al 13 giugno Mostra personale Lella Marinucci – Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00

Sabato 11 giugno Tutti al mare Spiaggia libera Piè di Castello Dalle ore 09:00 A cura di FIN Molise

Sabato 11 giugno Notte Bianca dei Bambini Vie del Centro Dalle ore 21:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Domenica 12 giugno Termoli Open Cup Spiaggia libera Piè di Castello Dalle ore 09:00 A cura di FIN Molise

Dal 15 al 30 giugno Mostra d’Arte Contemporanea Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00 A cura dell’Associazione Settimo Piano

Venerdì 17 giugno Festa della Musica Vie del Centro Dalle ore 18:00 A cura di Pro Loco Termoli e Assessorato al Turismo

Sabato 18 giugno Distretti Campari Soda Vie del Centro Dalle ore 18:30 A cura di MCM srl Comunicazione

Domenica 19 giugno Progetto Teatrando, l’educazione in scena Scalinata del Folklore Ore 21:00 A cura dell’Associazione Teatrando

Venerdì 24 giugno Le Vie del Gusto: “Vocal Band” Via Oberdan / Piazza Mercato Dalle ore 19:00 A cura di Commercianti e ristoratori de “Le Vie del Gusto”

Venerdì 24 giugno Festa del Quartiere Porticone Bar Via Firenze Dalle ore 19:00 A cura dell’Associazione CREATE

Dal 24 al 26 giugno Festival del Mare: ospite Kenya Fernandez Lungomare Nord Dalle ore 21:00 A cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Sabato 25 giugno Scrittori al parco: Pierdante Piccioni Teatro Verde Ore 19:00 A cura di La Casa del Libro e Frentania Teatri Ingresso libero

Sabato 25 giugno Saggio di danza ASD Fly Zone Scalinata del Folklore Ore 21:00 A cura di ASD Fly Zone

Dal 26 al 29 giugno Festa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli Chiesa SS. Pietro e Paolo Tutto il giorno A cura della Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli Termoli

Dal 1 al 3 luglio Festa del Quartiere Sant’Alfonso

Piazzale Supermercato Tigre Dalle ore 19:00 A cura dell’Associazione AMIP

Dal 1 al 3 luglio Termoli Media Arts Festival Piazza Duomo Dalle ore 21:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Lunedì 4 luglio Scrittori al parco: Luca Trapanesi Teatro Verde Ore 19:00 A cura di La Casa del Libro e Frentania Teatri -Ingresso libero

Martedì 5 luglio “La Favola Mia” con Giorgio Panariello Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 22.00€

Venerdì 8 luglio Le Vie del Gusto: “Vocal Band” Via Oberdan / Piazza Mercato Dalle ore 19:00 A cura di Commercianti e ristoratori de “Le Vie del Gusto”

Venerdì 8 luglio Scrittori al parco: Remo Rapino e Stefano Radaelli Teatro Verde Ore 19:00 A cura di La Casa del Libro e Frentania Teatri- Ingresso libero

Dal 8 al 10 luglio Borgo Divino e dell’Olio -Borgo Antico – Largo Tornola Dalle ore 19:00 A cura di AMIP e Assessorato al Turismo

Sabato 9 luglio Sorteggio barca di San Basso Mercato Ittico Ore 19:30 A cura dell’Ass. San Basso 7.0

Sabato 9 luglio Saggio di danza ASD Ritmica Iride Scalinata del Folklore Ore 21:00 A cura di ASD Ritmica Iride

Martedì 12 luglio “Gna Nang Squaje” di Marylin Irace e Leo Benedetto Teatro Verde Ore 21:30 A cura dell’Associazione Bisaccia

Ingresso libero Dal 15 al 21 luglio Mostra “I ritratti di Japl” Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00 A cura di Giuseppe Ianiri

Dal 15 al 17 luglio Festa del mare: ospite Clayton Norcross Lungomare Nord Dalle ore 21:00 A cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Sabato 16 luglio “Medea” regia di Ugo Ciarfeo Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Laltrotheatro di Ugo Ciarfeo Ingresso a pagamento

Domenica 17 luglio Scrittori al parco: Romana Petri con Sandro Bonvissuto Teatro Verde Ore 19:00 A cura di La Casa del Libro e Frentania Teatri Ingresso libero

Dal 22 al 24 Luglio Termoli Summer Festival Assessorato al Turimo

Dal 22 al 24 luglio Festival del Sarà 2022 – Dialoghi sul futuro Piazza Duomo Ore 21:00 A cura di K Comunicazione

Venerdì 22 luglio Termoli-Tremiti sulle note di Lucio Dalla Scalinata del Folklore Ore 21:00 A cura di Marcello Balestra

Sabato 23 luglio Festa del Quartiere C.da Colle della Torre C.da Colle della Torre Dalle ore 19:00 A cura dell’Ass. Contrade Termoli Nord

Dal 23 al 29 luglio Mostra personale Luigi Caterina Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00

Sabato 23 luglio “Il primo miracolo di Gesù Bambino” con Matthias Martelli Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 15.00€

Lunedì 25 luglio Scrittori al parco: Carmine Abate Teatro Verde Ore 19:00 A cura di La Casa del Libro e Frentania Teatri Ingresso libero

Martedì 26 luglio Presentazione Glossario Termolese Sala Consiliare (Comune di Termoli) Ore 21:00 A cura di Saverio Metere

Dal 28 al 31 luglio Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley Spiaggia libera Piè di Castello Tutto il giorno A cura del Comitato Regionale FIPAV

Giovedì 28 luglio “Play House” con Francesco Montanari Teatro Verde Ore 21:00 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 15.00€

Dal 27 al 30 luglio Termoli Jazz Festival – VIII Edizione Piazza Duomo Ore 21:00 A cura dell’Ass. Jack-Jazz, Arts & Comedy Kingdom

Dal 29 al 31 luglio Torneo 3×3 Air Basket Parco Comunale “G. La Penna” Dalle ore 09:00 alle 23:00 A cura di ASD Air Basket Termoli

Dal 29 luglio al 5 agosto Mostra personale Maria Luisa De Lisi Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00

Sabato 30 luglio Le Vie del Gusto: Artisti contemporanei Via Oberdan / Piazza Mercato dalle ore 19:00 A cura di Commercianti e ristoratori de “Le Vie del Gusto”

Sabato 30 luglio “Termolillusionismo” – La Notte Magica dei Giochi di Prestigio Teatro Verde Ore 21:30 Ingresso a pagamento: 10.00€ – ridotto 7.00€ A cura di Club Magico Molisano e Pro Loco Termoli

Dal 31 luglio al 2 agosto -39a Festa del Quartiere Difesa Grande – Difesa Grande Dalle ore 19:00 A cura del Comitato festa

Martedì 2 agosto “Favolosa” – Favole del Brasile con Giuliana De Sio e trio guidato da Marco Zurzolo Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 20.00€

Dal 3 al 4 agosto Festività di San Basso

Mercoledì 3 agosto – programma locandina:

Ore 8:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S. E. Mons. Domenico D’Ambrosio – Piazza Duomo

Ore 9:00 PROCESSIONE A MARE con i motopescherecci – Porto

Ore 19:00 PROCESSIONE – Piazza Duomo

Cattedrale – Barca del Santo – Borgo Antico – Mercato Ittico

Veglia notturna al Mercato Ittico

Giovedì 4 agosto – programma locandina:

Ore 6:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S. E. Mons. Domenico D’Ambrosio – Mercato Ittico

Ore 8:30 S. MESSA

Ore 18:30 SOLENNE PONTIFICALE presieduto da S. E. Mons. Domenico D’Ambrosio – Piazza Duomo

Ore 19:30 SOLENNE PROCESSIONE

A cura dell’Ass. San Basso 7.0

Giovedì 4 agosto Festività di San Basso (fuochi) Banchina Porto (lato Sud) Ore 24:00 Fuochi pirotecnici A cura dell’Assessorato al Turismo

Venerdì 5 agosto Concerto di San Basso – Bianca Atzei Piazza del Papa Ore 21:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Dal 6 al 8 agosto Classic Contest 3vs3: Memorial Michele Guardascione Lungomare A. Vespucci Tutto il giorno A cura di ASD Ballers Lab

Sabato 6 agosto Le Vie del Gusto: Arti antiche Via Oberdan / Piazza Mercato Dalle ore 19:00 A cura Commercianti e ristoratori de “Le Vie del Gusto”

Dal 6 al 13 agosto -Mostra fotografica Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00 A cura dell’Associazione “U Salustr”

Dal 6 al 8 agosto Festival Internazionale del Folklore – XVII Edizione Scalinata del Folklore Ore 21:00 A cura di ASD “A Shcaffette”

Domenica 7 agosto -15a Regata storica di San Basso Lido Il Pirata Ore 10:00 A cura di ASD Circolo Canottieri Termoli

Dal 8 al 10 agosto Festival del Mare: ospite Yuliya Majarchuk Lungomare Nord Dalle ore 21:00 A cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Lunedì 8 agosto “Il Lungomare dei Balocchi” Lungomare Rio Vivo Ore 21:00 A cura di Giuseppe Di Lalla Animazione

Martedì 9 agosto Evento Arte Moda Cultura Piazza Duomo Ore 21:00 A cura dell’Ass. Terzo Millennio

Martedì 9 agosto “No, grazie!” da Cyrano di Bergerac con Adriano Falivene Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 15.00€

Mercoledì 10 agosto Borghi in fiaba Chiesa San Francesco Ore 18:30 A cura dell’Ass. Cantieri Creativi

Venerdì 12 agosto “Ho scagliato la prima pietra” con Giovanni Cacioppo Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 15.00€

Sabato 13 agosto Concerto “E adesso e così” – Fernanda D’ercole e Donato Santoianni Scalinata del Folklore Ore 21:00 A cura di AVIS

Sabato 13 agosto Termoli Buskers Vie del centro Dalle ore 21:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Lunedì 15 agosto Ferragosto – Incendio del Castello Spiaggia S. Antonio

Ore 24:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Martedì 16 agosto “Edipo a Colono” con Mamadou Dioume Teatro Verde

Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 15.00€

Martedì 16 agosto Joe Bavota “Elvis is back Tour” – Elvis Memorial Piazza Vittorio Veneto Ore 21:30 A cura di Joe Bavota e Assessorato al Turismo

Giovedì 18 agosto Antonella Ruggiero con Orchestra Sinfonica Repubblica di Udmurtia Teatro Verde Ore 21:00 A cura di AVIS Termoli Ingresso libero

Dal 18 al 20 agosto 2a Edizione Alta Marea Festival Borgo Antico – Largo Tornola Ore 21:00 A cura di Alta Marea

Dal 19 al 21 agosto Festival del Mare: ospite Francesca Giuliano Lungomare Nord Dalle ore 21:00

A cura dell’Ass. Eventi Arte e Spettacolo

Dal 20 agosto al 2 settembr Mostra “Omaggio a Pasolini” Castello Svevo Dalle ore 19:00 alle 23:00 A cura dell’Ass. Global Art

Sabato 20 agosto “Il Vantone” di Plauto (versione di Pier Paolo Pasolini) Teatro Verde Ore 21:30 A cura di Frentania Teatri Ingresso a pagamento: 15.00€

Dal 26 al 27 agosto Sagra del Pesce Porto di Termoli Dalle ore 19:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Dal 1 al 30 settembre Mostra Giosetta Foroni Palazzo Diocesi (Piazza Duomo) Dalle ore 17:00 A cura dell’Assessorato al Turismo

Dal 3 al 4 settembre Gare Regionali di 1° soccorso Croce Rossa Italiana Borgo Antico Dalle ore 19:00 a 00:00 e dalle ore 09:00 alle 17:00 A cura del Comitato Regionale CRI Molise

Domenica 4 settembre Raduno di auto e moto d’epoca Lido Blu Tuff Tutto il giorno A cura di APS “Club 500 d’A…mare Termoli”

Sabato 4 settembre Termoli XIII secolo Centro storico Ore 10:00 A cura di Pro Loco Termoli

Domenica 11 settembre Corsa podistica americana 1° Trofeo “Megusta” Lungomare C. Colombo Ore 18:00 A cura dell’ASD “Runners Termoli” e AVIS Termoli

Dal 16 al 18 settembre Un Mare di Beer & Food Festival Lungomare Nord Dalle ore 19:00 A cura dell’Associazione AMIP

Domenica 11 settembre Restituzioni Artistiche – Performance di teatro danza nel Borgo Antico Borgo Antico Ore 19:00 A cura di Frentania Teatri

Domenica 30 settembre “Atturn’u vrascire” Largo Tornola Ore 20:00 A cura dell’Associazione Cantieri Creativi

#termoli#comuneditermoli#estatetermolese