Ponti del 25 aprile e del 1 maggio 2023 nei luoghi della cultura statali in Molise

Per il 25 aprile, settantottesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, e per la celebrazione del 1 Maggio, festa dei lavoratori, la Direzione Regionale Musei Molise ed il Parco archeologico di Sepino hanno predisposto l’apertura dei musei, monumenti, parchi e aree archeologiche statali, nei giorni 23-24 e 25 aprile e per il 1 maggio 2023. Inoltre, martedì 25 aprile sarà possibile entrare in tutti i luoghi della cultura gratuitamente.



L’apertura dei musei e dei siti archeologici, in questo periodo, rappresenta un biglietto da visita

importante nei confronti di quanti scelgono il Molise per trascorrere i prossimi fine settimana di primavera, non solo come meta per le sue bellezze paesaggistiche, ma soprattutto perché rappresenta un patrimonio unico al mondo dal punto di vista archeologico, artistico e culturale.

Si ricorda che per l’accesso non è più richiesto il possesso del certificato verde rafforzato, né di quello base ma è comunque raccomandato l’uso della mascherina.



Sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali secondo il seguente calendario:

Domenica 23 aprile 2023

Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00

Castello di Capua di Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-16:00

Museo nazionale del Paleolitico Aperto 08:15-19:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo Archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 08:15-19:00

Santuario Italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 09:00-18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 09:00-18:00

Lunedì 24 aprile 2023

Palazzo Pistilli Chiuso

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00

Castello di Capua di Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-16:00

Museo nazionale del Paleolitico Aperto 08:15-19:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo Archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 08:15-19:00

Santuario Italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 09:00-18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 09:00-18:00

Martedì 25 aprile 2023

Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00

Castello di Capua di Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:00-13:00 15:00-17:00

Museo nazionale del Paleolitico Aperto 08:15-19:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 08:15-19:00

Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 09:00-18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 09:00-18:00

Nelle giornate di sabato 29 aprile e domenica 30 aprile i luoghi della cultura gestiti dal Ministero

osserveranno l’orario ordinario. Per informazioni consultare il link seguente:

https://www.musei.molise.beniculturali.it.

Lunedì 1 maggio 2023

Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00

Castello di Capua a Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-16:00

Museo nazionale del Paleolitico Aperto 08:15-19:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 08:15-19:00

Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15-19:15

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15-19:15

Si ricorda che le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti.