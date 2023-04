Cronaca nazionale/ Non ha i soldi per curare il cane e l’animale muore: ragazza disperata

Una storia triste che ha provocato reazioni sui social.

Il cane di una ragazza sta per morire. Ha una torsione gastrica. La famiglia corre dal veterinario: la richiesta per l’intervento è di 1.500 euro. Somma che la famiglia non ha. Propone di dilazionare il pagamento ma la struttura rifiuta. Corsa in un altro studio: stessa situazione.

Dopo ore e un appello sui social una clinica accetta di fornire le cure.

Ma ormai è tardi, il cane, una femmina di 13 anni muore durante il trasporto tra spasmi e dolori.

Foto di repertorio