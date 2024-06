Montagano/Il sindaco rieletto Tullo presenta le dimissioni

Giuseppe Tullo, rieletto il 9 giugno scorso alla guida del comune di Montagano, mercoledì 19 giugno ha formalizzato le dimissioni alla Prefettura di Campobasso.

Giuseppe Tullo, che era stato riconfermato per il secondo mandato, ha a disposizione 20 giorni per ritirare le dimissioni, in caso contrario scatterà la nomina di un Commissario.

Ufficialmente le dimissioni sarebbero state presentate per motivi familiari, ma circola voce di un dissidio all’interno della propria squadra di eletti.