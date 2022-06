Petrella Tifernina: attestati agli studenti per progetti di riqualificazione

Area verde dedicata ai giochi di una volta, orto di piante aromatiche con QR code per le ricette tipiche e logo dell’Unione dei Comuni “Tifernum”

Molto più di una promessa, ma un vero e proprio impegno che l’Amministrazione comunale di Petrella Tifernina ha assunto pubblicamente dinanzi agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e ai loro insegnanti. «I progetti realizzati dalle classi vedranno la luce e contribuiranno a rendere il comune un luogo ancora più accogliente» – queste le parole del primo cittadino, Alessandro Amoroso, a margine della cerimonia di consegna degli attestati agli alunni dell’I.C. di Petrella Tifernina, guidato dalla Dirigente Rita Massaro.



“Ri-giochiamo” e “La fonte vecchia ringiovanisce” sono i due progetti realizzati rispettivamente dagli alunni della 3^A e 3^B, guidati e incoraggiati con grande professionalità dall’insegnante Tiziana D’Amico.



Il primo progetto è incentrato sulla riqualificazione di un’area verde dedicata ai giochi di una volta, “Quelli che ci hanno raccontato i nostri nonni” – hanno spiegato i ragazzi, particolarmente emozionati per l’evento ma preparatissimi nell’esporre la presentazione; l’uccello vola, le cinque pietre, il circuito delle biglie (con annesso regolamento stilato dagli alunni) torneranno d’attualità nell’area giochi riprogettata, dove troverà posto anche un percorso motorio con altri giochi della tradizione, come la celebre “campana”. Un’area verde che gode, fra l’altro, di una vista panoramica che gli alunni hanno pensato di valorizzare prevedendo l’istallazione di una panchina-libro su cui sedersi per ammirarla.



Il secondo progetto interessa, invece, la cosiddetta “Fonte Vecchia” dove gli alunni hanno immaginato di collocare cassette per contenere le piante aromatiche tipiche della zona; attraverso i QR code, i visitatori potranno acquisire informazioni sulle singole specie e leggere le ricette della tradizione che prevedono l’impiego di quelle stesse piante.

«Siamo grati all’Amministrazione – ha dichiarato la Dirigente dell’I.C., Rita Massaro – per aver valorizzato le idee dei nostri ragazzi e ringrazio il Sindaco per l’impegno assunto oggi, nel voler dar corpo a questi progetti».



Ma gli alunni della scuola media di Petrella Tifernina si sono distinti anche per un’altra importante attività, legata, questa volta, alla realizzazione grafica del logo della neonata Unione dei Comuni “Tifernum”. Affiancati dalla docente, Tiziana D’Amico, ognuno di loro si è impegnato nella produzione di un bozzetto sulla scorta delle caratteristiche tipiche del territorio che ospita i cinque comuni dell’Unione: Castellino del Biferno, Matrice, Montagano, Lucito e Petrella Tifernina. Il risultato, oltre ad essere graficamente vincente, assume ancor più valore perché è la somma di un impegno collettivo, lo sforzo di tante giovani menti che troppo spesso dimentichiamo essere la parte migliore della collettività. A consegnare gli attestati, il Sindaco di Petrella Tifernina e Presidente dell’Unione dei Comuni “Tifernum”, Alessandro Amoroso; il Sindaco di Castellino del Biferno e Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Tifernum”, Enrico Fratangelo; la consigliera comunale di Montagano e delegata alla promozione territoriale dell’Unione dei Comuni “Tifernum”, Francesca Primiano; il consigliere comunale di Petrella Tifernina e dell’Unione dei Comuni “Tifernum”, Fabio Garofalo.



Ai ragazzi, ai loro insegnanti e alla dirigente il sentito grazie da parte di tutta l’Amministrazione comunale di Petrella Tifernina e dell’Unione dei Comuni “Tifernum”.