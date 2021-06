Odg Molise e Federbocce insieme per la Formazione

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Molise aveva bisogno, specie in tempi di Covid 19, di una struttura adeguata in Campobasso, ove poter garantire la formazione professionale continua ai suoi iscritti, ai docenti e partecipanti delle altre regioni.

Per questo motivo, per tutelare il diritto del giornalista ad essere informato in una struttura eccellente, in una zona ampia, a norma, facilmente accessibile, fruibile anche ai portatori di handicap, uno stabile in grado di assicurare distanziamento tra gli intervenuti, riciclo dell’aria, una zona ristoro, è stato siglato un protocollo d’intesa con la Federbocce per l’utilizzo del bocciodromo di via Insorti di Ungheria.

Il ringraziamento va quindi al presidente Angelo Spina, per la sensibilità manifestataci. Altro ringraziamento va all’ex presidente revisori dei conti e attuale membro del Cdt Giuseppe Formato, per aver sostenuto questo percorso di interazione. Il primo incontro il 9 luglio alle ore 9.00.