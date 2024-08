Nasce Mymolì, il brand che si ispira al Molise, la regione che “non fa rumore”

Dopo due anni di lavoro, è nata Mymolì, la linea di profumi e profumatori d’ambiente che si ispirano al Molise.

Ad annunciarlo con emozione, sono i suoi creatori: Stefania Cicoria, di origine molisana e Gianfranco Lupo, siciliano, rimasto incantato dal silenzio e dal senso di pace che si respira in questa regione. Per realizzare il progetto Stefania e Gianfranco si sono avvalsi della creatività di Marta Colosio, designer, e della professionalità di nasi italiani e maestri della ceramica.

“Vivo a Bologna da diverso tempo, ma sono rimasta profondamente legata alla mia terra” – afferma Stefania – “Ho sempre avuto il desiderio di creare un brand che raccontasse il Molise mostrandone il suo carattere così “controcorrente”, la sua tendenza a “nascondersi”, il suo “far parlare poco di sé” rimanendo sempre lontano dai riflettori. Questo potrebbe sembrare un minus, ma noi crediamo che in questo risieda la straordinaria forza di una regione che ha saputo mantenere integra un’autenticità vera, disinteressata, difficile da trovare altrove. Il Molise sa “imprimersi in silenzio”, così come le persone a cui sono dedicate le profumazioni che abbiamo creato.”

Mymolì è composta da due linee di eau de parfum e home fragrance: “In Silenzio” e “Senza Pensieri”.

In Silenzio è il profumo delle personalità rare, di chi si svela piano e lascia il segno con gesti autentici, senza troppe parole, senza bisogno di apparire, in silenzio. Un accordo nobile, luminoso, intenso come il cielo. Arriva leggero, con eleganza gentile, per mostrare subito dopo un carattere carismatico, energico, rassicurante.

La profumazione: fioriture di mughetti e lavanda si uniscono a bagliori metallici che richiamano ruscelli immersi nel bosco. Nel cuore, l ’aroma della ginestra e della mela gelata incontra note di cipresso e legni che introducono un tempo sospeso, in cui il profumo del fieno secco apre alla vita autentica

Senza Pensieri è il profumo di chi vive senza riserve, delle persone libere, coinvolgenti, appassionate, spontanee. Un profumo libero come una boccata d’ossigeno in altalena, come le ore passate a perdersi nei vicoli di un paese dimenticato, come una cavalcata su una spiaggia deserta, senza pensieri.Solare come la felicità, fruttato come i momenti da mordere, dolce come la fanciullezza.

La profumazione: fresche note ozonate si liberano nell’aria, mentre un’armonia di petali di fiori si posa su limpida acqua di sorgente. Sfumature talcate di rizoma di iris e muschio di quercia profumano di coccole e fanciullezza, mentre l’acqua di mare e un accordo di geranio e fico maturo regalano momenti di pura gioia.

Le note olfattive di Mymolì abbracciano l’intera regione, dal mare alla collina, e ricordano luoghi ancora da scoprire: l’acqua di cascate immerse nei boschi, l’acqua del mare, la mela gelata, così autoctona e antica, le foglie di un fico maturo raccolto da un albero, il fieno dei campi, il geranio sui balconi dei vicoli dei paesini, la lavanda e la ginestra che crescono spontanee, il muschio delle querce.

I prodotti Mymolì sono realizzati con ingredienti di alta qualità, seguendo metodi artigianali che rispettano l’ambiente. Per la realizzazione del progetto, Stefania e Gianfranco si sono avvalsi della creatività di Marta Colosio, designer, e della professionalità di nasi italiani e maestri della ceramica.

I TAPPI ARTIGIANALI DALLE “TANTE VITE”

Altra peculiarità di Mymolì, sono i tappi in terrabianca che si ispirano all’antica arte della lavorazione della ceramica e della terracotta del Molise. Ogni tappo è un oggetto di design prodotto in edizione limitata e pensato per avere una seconda vita.

Il Tappo “Campana”

Prende il nome dalle famose campane di Agnone e può essere riutilizzato come diffusore d’ambiente, portafiori, portapenne da scrivania, portacandela e oggetto d’arredo. Grazie al suo interno smaltato può contenere liquidi.

Il Tappo “Girotondo”

Ricorda nel nome la spensieratezza dei giochi all’aria aperta. È pensato per essere riutilizzato come ciondolo, sottoteiera/sottocaffettiera/poggiapentola, portatovaglioli e oggetto d’arredo. La cottura in forno ad alte temperature lo rende resistente al calore.

Ogni tappo Mymolì è un pezzo unico realizzato interamente a mano, foggiato al tornio e colorato ad immersione con smalto a gran fuoco a 930°C da maestri artigiani, pensato per essere riutilizzato in diversi modi.

“Il concetto di sostenibilità, in Molise, affonda le radici nella tradizione” – continua Stefania. – “Ricordo l’ingegnosità di mio nonno e mio zio nel recuperare oggetti di uso comune, per trasformarli in qualcosa di nuovo e assolutamente utile. Da qui è nata l’idea di creare un tappo che non andasse buttato via dopo l’utilizzo del profumo, come spesso accade, ma che potesse diventare, in questo caso, un oggetto di design da riutilizzare ad esempio su un abito, come ciondolo, a tavola o per valorizzare un angolo di casa. La ceramica, inoltre, assorbe la fragranza e il tappo continua ad emanare un leggero e piacevole profumo.

DOVE TROVARLI

I prodotti Mymolì sono acquistabili sull’ e-shop www.mymoli.it e presso Profumeria Sergnese, a Campobasso.

A breve la linea sarà disponibile anche presso alcuni altri punti vendita selezionati, sia in Molise, sia sul territorio nazionale.

IL DIETRO LE QUINTE

Stefania Cicoria e Gianfranco Lupo sono co-fondatori di Cicoria Lab srl, società con sede a Bologna specializzata in comunicazione, marketing olfattivo e business intelligence, e già creatori del brand “Emozioni in Tubo” (www.emozioniintubo.it), sul mercato dal 2023.

Stefania Cicoria, ha lavorato per oltre venti anni nel reparto creativo di agenzie di pubblicità nel ruolo di copywriter e strategist, specializzandosi in comunicazione convenzionale e non convenzionale per brand nazionali e internazionali. È docente di marketing olfattivo e autrice de “La pubblicità sulla punta del naso” ed. Franco Angeli.

Gianfranco Lupo, è specializzato in controllo di gestione e business intelligence. Ha consolidato le sue competenze lavorando per più di quindici anni in un’azienda del fashion retail. Oggi, oltre alle esperienze di docenza sui temi del business plan e dell’utilizzo di strumenti di business intelligence, svolge attività di consulenza occupandosi dell’implementazione di processi di pianificazione in ambito retail.