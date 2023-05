Monteroduni/ II edizione Rotae in Rock: Giuda e kuTso ospiti principali

Una seconda edizione a tutto volume quella del Rotae in Rock 2023 organizzata dall’associazione Officina Monteroduni Spazio Aperto. Nella spettacolare cornice dei giardini del castello Pignatelli di Monteroduni (IS), saranno infatti i Giuda e i kuTso le band principali a esibirsi sul palco del rock festival monterodunese il 12 agosto 2023, per un evento a ingresso gratuito.



Oltre alle due band romane, il palco del castello Pignatelli vedrà esibirsi numerosi gruppi locali. Ed è proprio questa una delle caratteristiche che contraddistingue il Rotae in Rock: dare la possibilità a giovani e meno giovani di salire su un palco importante. L’obiettivo degli organizzatori, infatti, è duplice: da un lato riprendere i concerti rock dal vivo, dall’altra tornare a stimolare generazioni di rockers a salire su un palco ed esibirsi. Ci si può iscrivere e partecipare alla selezione per esibirsi al Rotae in Rock fino al 12 luglio 2023 scrivendo a [email protected]



Appuntamento, dunque, al 12 agosto 2023, giardini del Castello Pignatelli – Monteroduni (IS).



Gli Ospiti principali

I Giuda nascono a Roma nel 2007 e, con il loro sound unico rock ‘n’ roll rielaborato in maniera originale e contemporanea, hanno in breve conquistato il globo.

Esordiscono nel 2011 con l’LP Racey Roller, prodotto dalla Dead Beat Records. Seguono Let’s do it again (Damaged Goods/Tko) nel 2013, Speaks Evil (Burning Heart Records) nel 2015 ed E.V.A. nel 2019 (Rise Above Records) accompagnati da un’incessante attività live, sia in Europa che negli Stati Uniti, che li vede prendere parte ad alcuni dei festival internazionali più importanti condividendo il palco con artisti come Franz Ferdinand, Placebo, Airbourne, Faith No More e tanti altri.

I kuTso nascono nel 2006 a Roma e già nel 2007 arriva una prima svolta con la vittoria dell’Heineken Jammin Festival Contest. Molto intensa l’attività live della band che riesce a calcare palchi prestigiosi partecipando al Concerto del Primo Maggio di Roma nel 2014 e condividendo il palco in numerosi altri importanti appuntamenti nazionali con artisti come Caparezza, Fabrizio Moro, Nobraino, Marta sui Tubi e Linea 77.Nel 2013 esce il primo album ufficiale, Decadendo (Su Un Materasso Sporco), cui seguono Musica Per Persone Sensibili (IT.POP) nel 2015 e Che effetto fa? (Wing/Goodfellas) nel 2018. Nel 2015 partecipano alla 65ª edizione del Festival di Sanremo tra le nuove proposte e si classificano al secondo posto con il brano Elisa vincendo il premio Assomusica.