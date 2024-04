Montenero/Affidato alla SATI il servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale

L’Assessore ai Trasporti Loredana Dragani e l’Assessore al Bilancio Claudio Spinozzi comunicano la sottoscrizione da parte del Comune del contratto con la società Sati S.p.A. di Campobasso, per l’affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale, per la durata di dieci anni.

Questo accordo segna un momento significativo per l’Amministrazione Comunale di Montenero di Bisaccia, poiché conferisce una maggiore stabilità al servizio di trasporto pubblico locale e per un periodo più esteso, così come non era mai accaduto in precedenza.

“L’assegnazione pluriennale di questo servizio – dichiarano gli assessori Dragani e Spinozzi – costituisce un passaggio molto importante per la nostra comunità e per la nostra Amministrazione, in quanto da un lato assicura continuità e affidabilità nel trasporto pubblico, eliminando la necessità di frequenti rinnovi contrattuali che comportavano ripetute revisioni dei percorsi e dei costi associati, mentre dall’altro offre una solida base operativa alla società affidataria, consentendo una pianificazione a lungo termine delle proprie attività, garantendo una prestazione sicura e affidabile per i residenti.

Esprimiamo quindi la nostra soddisfazione e quella dell’intera Giunta per il risultato raggiunto, a conferma dell’impegno a mantenere elevati standard di qualità nei servizi offerti alla comunità locale”.