 Lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, presenta a Venafro “Pioggia – Per i bastardi di Pizzofalcone”

Una sera d’estate per parlare di libri con uno scrittore amatissimo, apprezzato dal grande pubblico, in un luogo accogliente, uno spazio riservato della piccola “città”.

Lunedì 22 luglio 2024 alle ore 18.30 appuntamento al Chiostro della Biblioteca comunale “De Bellis, Pilla, Morra” di Venafro (IS), in via Milano 30 Maurizio De Giovanni, intervistato dall’avv. Iulia Iemma, presenterà la sua ultima fatica letteraria “Pioggia – Per i bastardi di Pizzofalcone”, edito da Einaudi.



L’incontro, organizzato dall’Associazione “Noi Ci Siamo” nell’ambito degli appuntamenti estivi, vedrà protagonista un autore molto noto al grande pubblico, come Maurizio de Giovanni, creatore delle serie bestseller del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone, diventata una fiction RAI con Alessandro Gassman, o ancora Mina Settembre. L’ingresso è libero.



Nel corso del dialogo con l’avv. Iulia Iemma, de Giovanni racconterà il suo rapporto con Napoli, con il mondo dei suoi protagonisti, con la parola e del suo legame privilegiato con un pubblico che molto lo ama e che tanto ancora si aspetta dallo scrittore partenopeo, dotato di grande invenzione narrativa, di talento puro. Un successo che trova una delle sue manifestazioni più icastiche anche sul piccolo schermo, che rappresenta una chiave ulteriore di successo, ma non l’unica, la sua grande capacità di tessere storie che appassionano e che lasciano segni profondi e che costituiscono la cifra di uno scrittore talentuoso



Ci sarà, pertanto, una possibilità per la cittadinanza e per il pubblico tutto di incontrare un grande professionista della parola e del pensiero, molto amato e molto noto ricostruendo una comunicazione di contenuti e forme dal vivo in una dimensione umana che va recuperata. Quindi, appuntamento Lunedì 22 luglio 2024 alle ore 18.30



Il libro: Pioggia. Per i bastardi di Pizzofalcone

Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile. Il re del cavillo, lo chiamavano. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi. Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata.

«Non smetterà mai di piovere. Continuerà per sempre. Non sarà più possibile uscire all’aperto, l’acqua salirà, raggiungerà i piani alti dei palazzi, tutti moriranno e l’umanità si estinguerà insieme agli animali in terra. Sopravvivranno solo i pesci. Non smetterà mai di piovere, e non importa. Sarà meglio, anzi, così questa maledetta città si laverà, alla fine».

Maurizio De Giovanni

Maurizio de Giovanni (Napoli, 1958) ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Su questo personaggio si incentrano Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore, Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini

d’inverno, Il purgatorio dell’angelo, Il pianto dell’alba, Caminito e Soledad (tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero). Dopo Il metodo del Coccodrillo (Mondadori 2012; Einaudi Stile Libero 2016; Premio Scerbanenco), con I Bastardi di Pizzofalcone (2013) ha dato inizio a un nuovo ciclo contemporaneo (sempre pubblicato da Einaudi Stile Libero e diventato una serie Tv per Rai 1), continuato con Buio, Gelo, Cuccioli, Pane, Souvenir, Vuoto, Nozze, Fiori, Angeli e Pioggia, che segue le vicende di una squadra investigativa partenopea. Ha partecipato, con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli, all’antologia Giochi criminali (2014). Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana (2015), I Guardiani (2017), Sara al tramonto (2018), Le parole di Sara (2019) e Una lettera per Sara (2020); per Sellerio, Dodici rose a Settembre (2019); per Solferino, Il concerto dei destini fragili (2020). Con Cristina Cassar Scalia e Giancarlo De Cataldo ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero 2020). Sempre per Einaudi Stile Libero, ha pubblicato della serie di Mina Settembre Troppo freddo per Settembre (2020) e Una Sirena a Settembe (2021). Molto legato alla squadra di calcio

della sua città, di cui è visceralmente tifoso, de Giovanni è anche autore di opere teatrali. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.