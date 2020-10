Larino azzerano il conto sulla carta di credito di una donna, denunciati tre campani

Si intensifica l’attenzione dell’Arma verso i reati telematici, con particolare riferimento alle truffe on line. A Larino, all’esito di approfondite indagini, i Carabinieri hanno accertato come tre persone di origine campana abbiano effettuato acquisti on line di vari oggetti appropriandosi abusivamente dei dati e codici pin delle carte di credito di una ignara vittima di Larino, che si è vista azzerare in un solo colpo il danaro sulla propria carta di credito. I tre soggetti sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa telematica