Larino/affidamento lavori impianti sportivi, interviene il Circolo PD

A seguito dei provvedimenti di affidamento degli incarichi di direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza per la realizzazione degli impianti sportivi ci preme sottolineare che la maggioranza di Siamo Larino non ha tenuto conto dell’indicazione del PD di affidare la DL alla struttura tecnica interna soprattutto al fine di risparmiare soldi pubblici, considerata anche la difficile situazione sociale ed economica in cui versa il nostro Paese. Al contrario la maggioranza di Siamo Larino ha preferito affidare l’incarico a tecnici esterni a discrezione ed arbitrio del responsabile dell’ufficio lavori pubblici, in barba ai principi di efficienza, economicità e trasparenza che regolano non solo l’azione amministrativa, com’è d’obbligo, ma anche quella del buon senso!

Rileviamo altresì che la scelta di affidare l’incarico a professionista esterno esporrà l’ente a possibili contenziosi, generati da una procedura il cui iter presenta evidenti criticita’, il tutto ad ulteriore danno della nostra comunità.

IL SEGRETARIO DI CIRCOLO PD di LARINO E IL DIRETTIVO