Isernia/scoperta archeologica, rinvenuta testa marmorea di Augusto ed altri reperti

Una testa marmorea dell’imperatore Augusto è stata ritrovata a Isernia. La scoperta archeologica è stata casuale, il reperto è venuto alla luce durante i lavori per il crollo di una parte delle mura di via Occidentale.

Lo rende noto la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise con un post pubblicato sulla pagina Facebook: “La migliore risposta alle polemiche strumentali di tutti quelli che hanno parlato senza aver letto (o ancor peggio che hanno letto senza capire) le prescrizioni per l’area delle mura crollate: si, è proprio lui…l’imperatore Augusto, testa di statua in marmo rinvenuta oggi nel corso dello scavo. Perché dietro le mura di una città ovviamente ci sono la città e la sua storia, che non si possono perforare con una palificata di cemento“. La Soprintendenza ha pubblicato anche le foto sulla pagina facebook.

Dopo la prima scoperta sono stati rinvenuti altri reperti, le mura di abitazioni risalenti all’epoca a cui viene attribuito il ritrovamento della testa del primo imperatore romano.