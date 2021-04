Gruppo Terminus / Consulenza alla clientela per l’accesso al credito e servizi per le aziende agricole

Il Gruppo Terminus continua nella politica di assistenza finanziaria alle imprese ed ai privati, ampliando ulteriormente la rete di servizi disponibili, potendo contare su una serie di convenzioni diffuse con esperti del settore. Oltre ai prodotti tradizionali ( mutui, consulenza su finanziamenti personali, assicurazioni, prestiti aziendali, cessioni del quinto, leasing) il Gruppo Terminus può garantire anche tutta la fase valutativa per permettere alle aziende di risolvere tutti i problemi di accesso al credito, permettendo al cliente di ottenere il finanziamento più adatto in base alla propria situazione economica; ciò avverrà attraverso un checkup finanziario, la consulenza per il miglioramento del rating bancario, il monitoraggio delle linee di credito, il riequilibrio finanziario tra tempi di pagamento e d’incasso. Sarà possibile garantire tutta l’azione di mediazione creditizia.

Sempre tramite convenzioni con esperti del settore il Gruppo Terminus sarà in grado anche di proporre soluzioni per supportare nello specifico le aziende agricole in una serie di servizi, guidarle nella definizione dei programmi di spesa; sarà possibile anche la pre-valutazione della sussistenza dei requisiti di accesso alla garanzia pubblica guidando l’azienda nella successiva fase dell’iter di inserimento e completamento della richiesta sulla piattaforma G-SPOT di ISMEA .