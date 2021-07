Incendi in aree boschive del Basso Molise, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco (video)

Anche oggi è stata una giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco della provincia, numerose le chiamate alla sala operativa per le richieste di soccorso relative agli incendi delle diverse aree boschive e non del Basso Molise.

Diversi sono gli ettari andati in fumo nei territori di Termoli, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Rotello, Guglionesi, con il supporto di un canadair in ausilio alle squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano.

Il personale dei Vigili del distaccamento di San Severo e altre numerose squadre di volontari aib, i Carabinieri Forestali al lavoro per stabilire le cause dei ripetuti eventi che stanno infliggendo importanti danni al nostro patrimonio boschivo.

VIDEO

