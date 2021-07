Turismo/ I vip visitano il Molise: Vittoria Belvedere a Castel San Vincenzo

Oramai il Molise, soprattutto nel periodo estivo è meta di Vip che dalle nostre parti cercano e trovano soprattutto attimi di tranquillità. Il discorso naturalmente vale al netto della presenza dei grandi personaggi dello spettacolo di origini molisane (Alessandra Mastronardi, Elio Germano e in passato il compianto Flavio Bucci, solo per citarne alcuni) a cui si sono aggiunti altri esponenti ad alta esposizione mediatica.

Selvaggia Lucarelli è oramai sponsor del territorio regionale e non di rado si fa vedere dalle nostre parti e ci cita (nel bene e nel male) sui mass media nazionali; di recente è arrivata in Molise per una visita-lampo anche l’attrice Vittoria Belvedere, che ha visitato Castel San Vincenzo, accolta dal sindaco Marisa Margiotta.

Il Molise inizia a diventare riconoscibile a livello nazionale: speriamo che questo si tramuti in maggiore migliore opportunità di sviluppo turistico del territorio.