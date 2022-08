“Il Rianimatore”, Antonella Presutti a Macchiagodena con il suo romanzo

Nell’agosto culturale di Macchiagodena libri, spettacolo e arte. Mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 19, l’evento con Antonella Presutti, che porta nel paese della provincia di Isernia il suo libro Il Rianimatore. Ancoraun appuntamento con la lettura, rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima”. La scrittrice racconta, all’interno della Torretta Medievale, pagine del suo ultimo romanzo, ricco di potenza evocativa. Si inizia con l’introduzione e i saluti del sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone; poi il dialogo tra la protagonista Presutti e il giornalista Giuseppe Rapuano (CinqueW News).

Il Rianimatore (Arkadia Editore, SideKar, 2021, euro 15).

Petare, sobborgo di Caracas. In questa località si snoda un romanzo corale i cui protagonisti, nonostante siano avvinti da vissuti lacerati, si muovono con delicate cadenze, immersi in una prosa asciutta e incisiva che crea passaggi narrativi fortemente suggestivi, carichi di una potenza evocativa, lirica. Anche laddove il racconto inclina verso sentieri aspri, la lingua viene in soccorso esaltando l’estetica, rendendola istanza nella sua nuda verità e bellezza. Le memorie danno vita a un coro polifonico ben orchestrato: voci melodrammatiche, vissute, sventurate, ferite, baciate e guarite dalla poesia, alla luce tersa di un realismo tutto latino-americano che è fuoco e insieme cuore del romanzo in cui ardono i demoni esistenziali, gli sconfitti, redenti e purificati dalla magia salvifica della parola nel sempiterno binomio vita/morte, il cui nodo da sciogliere è appannaggio del rianimatore. Rianimatore di chi o di cosa? In questo caso di piante, metafora e motivo conduttore dell’intero romanzo che, come ricordano Maria e Rodríguez, suggerisce che a ogni ferita corrisponde una guarigione, a ogni fine, la rinascita o la trasformazione.

Antonella Presutti

Antonella Presutti insegna Italiano e Latino nei licei. Ha scritto alcuni saggi con Simonetta Tassinari, Un processo carbonaro, Il Molise prima del Molise, La miseria della democrazia, e il romanzo Lascia che spunti il mattino americano, alla sua seconda edizione. Con Licia Vigliaridi ha scritto il pamphlet Il fu Mattia Bazar, con Rossella Gianfagna Lettera (agli studenti) sulla politica e, con Adele Fraracci, Ridare la cicuta a Socrate (Rubbettino, 2019). Ha pubblicato i romanzi Stabat Mater (Edilazio, 2011), Nevica poco e male (Gilgamesh Edizioni, 2017) e La nebbia sale dalla terra (2020, Emersioni), da cui è tratto uno spettacolo di recitazione e musica. Numerosi contributi e saggi sono inseriti in riviste e pubblicazioni specialistiche.

AUTORITÀ, SCRITTRICI, SCRITTORI, REGISTI E PERFORMER PROTAGONISTI DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA FINO A SETTEMBRE 2022 A MACCHIAGODENA

Dopo Antonella Presutti, arrivano a Macchiagodena, fino alla metà di settembre, tra gli altri: Maria Stella Rossi e Gioconda Marinelli, Simonetta Tassinari, Ugo Del Castello, Nadia Verdile, Barbara Bellani e Iolanda D’Angelo.

Le giornate dedicate alla cultura, e ai libri in particolare, vedono l’Amministrazione comunale locale lavorare in sintonia con il network Borghi della lettura e la Pro Loco di Macchiagodena.