Calcio/ Campobasso, attesa per la sentenza del Consiglio di Stato

Il Presidente della Lega Pro, Ghirelli , si dice preoccupato per lo slittamento dei calendari, che si potevano fare; il dirigente dice: “ le 60 squadre che hanno pagato sono fesse? Non ci si può appellare come giustificazione alla crisi che attanaglia l’Italia. Se il Consiglio di Stato , continua Ghirelli- darà ragione al Campobasso faremo come Garibaldi dicendo ‘Obbedisco’”.

Intanto i lupi sono concentrati sulla data del 25 Agosto , quanto si riunirà il Consiglio di Stato. Vi diamo i nomi dei Giudici che giudicheranno i rossoblu:Presidente Barra Caracciolo, Lotti, Perotti, Di Matteo, Bottiglieri, Manca, Rovelli, Santini e Caminiti nelle loro mani vi è il destino del Campobasso.

Arnaldo Angiolillo