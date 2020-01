Il Reparto Operativo Aeronavale di Termoli sequestra una azienda agricola dismessa a Petacciato. Denunciato un responsabile

La Stazione Navale di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia ambientale disposti dal ROAN lungo la fascia costiera regionale, ha sottoposto a sequestro in località Vaccareccia del Comune di Petacciato un’area di 3600 mq, contigua a terreni agricoli, sulla quale insisteva un capannone con copertura in eternit in parte crollata e sbriciolata.

La misura cautelare reale ha interessato anche altri manufatti limitrofi pertinenziali ad una dismessa azienda agricola tra cui due silos.

Il proprietario del complesso abbandonato è stato deferito alla competente Procura della Repubblica di Larino a cui dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, deturpamento ed inquinamento ambientale oltre alle connesse violazioni in materia paesaggistica dal momento che il fondo si trova in zona sottoposta a vincolo.

L’operazione si è svolta con la collaborazione di personale dell’Ufficio Tecnico del Comunale che ordinerà la bonifica dei luoghi in causa con apposito provvedimento