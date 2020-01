Open Day e Openlab Scuola: gli appuntamenti delle scuole superiori a Campobasso e Termoli

L’Open Day, è la Giornata, con ingresso libero, durante la quale le scuole aprono le porte ai visitatori o a coloro che vogliono ottenere informazioni. L’Open Day è l’occasione di incontro con il personale scolastico, che in quel giorno resta a completa disposizione di genitori e ragazzi per soddisfare curiosità e interrogativi, sia sulle discipline di studio sia sui vari indirizzi in cui l’istituzione scolastica si suddivide.

Di seguito gli Open Day ed Open Lab delle scuole secondarie superiori di Campobasso:



LICEO CLASSICO “M. PAGANO” (Via Scardocchia) – OPEN DAY E OPEN LAB

-Domenica 12 gennaio 2020 dalle 9 alle 13, dalle 15,30 alle 19

-Domenica 26 gennaio 2020 dalle 9 alle 13, dalle 15,30 alle 19

LICEO ARTISTICO “G. MANZU’” (Via Scardocchia) – OPEN DAY E OPEN LAB

-Domenica 12 gennaio 2020 dalle 9 alle 13, dalle 15,30 alle 19

-Domenica 26 gennaio 2020 dalle 9 alle 13, dalle 15,30 alle 19

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO (IPIA) “L. MONTINI” (Via San Giovanni)



-Mercoledi 15 gennaio 2020 dalle 15 alle 17,30 (Open Lab)

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO ” G. MARCONI” ( Piazza san Francesco)

Open Day:

-Domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00

Openlab:

– Sabato 25 Gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle 19.00

I.I.S.S. Alfano di Termoli

L’I.I.S.S. Alfano da Termoli sarà aperto al pubblico a genitori e studenti nella giornata di sabato 11 gennaio, dalle 15.30 alle 20.00. Aperti nella stessa giornata entrambi i plessi di viale Trieste (Liceo Scientifico) e di via Asia (Liceo Classico).

In questa occasione i ragazzi delle scuole medie e i loro genitori potranno visitare i locali rinnovati, le aule (tutte dotate di LIM) e i laboratori, visionare i nuovi arredi modulari acquistati per tutte le classi prime e seconde, visitare la nuova aula fitness, la palestra, partecipare alle attività dimostrative, ricevere informazioni sulle innovazioni didattiche ed i progetti extracurriculari e incontrare la Dirigente dott.ssa Concetta Rita Niro, i docenti del Liceo scientifico tradizionale, del Liceo Classico, del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.