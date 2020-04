Il Lions Club Termoli Host dona alla Guardia Medica, all’Opera Serena, alla Caritas, alla onlus “SAE 112” prodotti per la sanificazione delle mani

Il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda, su inziativa dei farmacisti dott. Maurizio Rizzo, socio del Club, dei figli Marcello e Paola Rizzo hanno donato e preparato il materiale sanitario insieme al club. Si ringrazia anche l’azienda Molipak che ha offerto i contenitori. I predetti dispositivi, sono stati donati, per venire incontro alle necessità delle istituzioni e delle associazioni che trovano difficoltà, in questo periodo, a rifornirsi sul mercato vista l’altissima domanda dovuta alla pandemia di Coronavirus in atto.

La “SAE 112” provvederà alla distribuzione dello stesso materiale alla Caritas presso la scuola Albert Schweitzer messa a disposizione dal Comune di Termoli, per permettere alla Caritas di ricoverare i senza tetto in questo difficile momento. La SAE 112 0nlus (Sistema Assistenziale Europeo) è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata con lo scopo di assistere il cittadino nelle sue realtà svantaggiate e si inspira al numero unico telefonico per le emergenze

dell’intero territorio europeo. Intento della SAE 112 è quello di costituire il punto di congiunzione tra il mondo del volontariato e gli enti pubblici.

Con la donazione di questi prodotti, il Lions Club Termoli Host spera di venire incontro alle necessità emergenziali del momento.

Le associazioni beneficiate, a mezzo dei loro rappresentanti hanno ringraziato il presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda, i soci del club ed i farmacisti Rizzo per la sensibilità manifestata in questo momento di grande difficoltà.

Il Lions Club Termoli Host, in linea con gli scopi lionistici, rimane sempre sensibile a quelle che sono le esigenze del territorio e si adopererà anche in futuro per eventuali necessità causate dalla pandemia di Coronavirus.