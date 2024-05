Il giro del mondo in 80 bambini con la fantasia di Massimo Baraldi. Al via la ventiduesima edizione di Ti racconto un libro Infanzia

Un mondo dove i confini diventano solo punti di riferimento e un cielo dove poter esprimere la propria libertà, a cavalcioni sulle nuvole. È questa l’idea di mondo dello scrittore Massimo Baraldi, che inaugura la ventiduesima edizione di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2024 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.



Scrittore e traduttore, nelle mattine di lunedì 27 e martedì 28 maggio, Baraldi sarà ospite in alcune scuole primarie del capoluogo per condurre i bambini in un entusiasmante giro del mondo affidato a bambini provenienti da diversi Paesi, protagonisti de Il giro del mondo in 80 bambini – 40 bambine e altrettanti bambini.



Si tratta di un libro che promuove un’idea di mondo contemporaneo in cui i confini sono riferimenti e non limiti, la distanza è un’astrazione e noi tutti siamo collegati gli uni agli altri dal filo della nostra umanità. Quaranta coppie di Ambasciatrici e Ambasciatori, tutti di età 6-8 anni e in rappresentanza di altrettanti Paesi, esprimono la propria idea di sole, luna e nuvole, qui restituita in forma di micro-racconto liberamente elaborato nel rispetto delle immagini suggerite.



I tre elementi proposti risultano familiari indipendentemente dalle abilità, dalle conoscenze e dalla fascia sociale di appartenenza: mettere in relazione identità diverse per mezzo di esperienze comuni è utile a coltivare il concetto di inclusione, l’universalità del linguaggio dei bambini veicola un confronto tra culture privo di stereotipi e pregiudizi. Inoltre, la complementarità delle voci bambina-bambino ha come

obiettivo la diffusione di una cultura delle differenze in grado di stimolare un immaginario paritario.



Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio l’autore sarà di nuovo in compagnia dei piccoli lettori, per Favole a merenda, in programma alle ore 16.30 nella Libreria Mondadori in via Pietrunto a Campobasso. L’appuntamento si conferma tra i più attesi dai bambini e dalle famiglie registrando livelli di grande partecipazione. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con una gustosa merenda da condividere tutti insieme.



Per partecipare a Favole a merenda è indispensabile la prenotazione inviando una mail a info@unionelettoritaliani.it, oppure contattando il numero 351 8585126. La partecipazione è gratuita.

Gli appuntamenti con Ti racconto un libro Infanzia riprenderanno in autunno con Fuad Aziz, Paolo Rinaldi, Giorgia Berardinelli, Alessandro Rivola e Alessandro Riccioni pronti ad accogliere i più piccoli a partire da ottobre, per una stagione piena di storie, racconti e tanta, tanta fantasia.