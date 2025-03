Gruppo FdI Campobasso a difesa del DDL Sicurezza contro la mozione della sinistra

La mozione presentata dai Consiglieri di Sinistra in merito al DDL sicurezza non può che

spingerci a considerazioni di merito, che accogliamo con piacere, non condividendo, ovviamente,

l’impianto “accusatorio” dell’atto d’indirizzo consiliare. Il disegno di legge (D.D.L.) 1660,

approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024, ed in discussione in questi giorni al

Senato, si inserisce in un contesto normativo che cerca di rispondere alle crescenti sfide legate alla

sicurezza pubblica, al trattamento delle persone vulnerabili e alla tutela degli operatori del settore

pubblico. Il disegno di legge, il cui esame è iniziato il 27 febbraio 2024, è stato ampiamente

modificato nel corso dell’esame parlamentare e risulta attualmente composto di 38 articoli divisi

in 6 Capi.

Dalla prevenzione e il contrasto del terrorismo alle disposizioni in materia di sicurezza

urbana, dalla tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei

vigili del fuoco alle nuove regolamentazioni sul DASPO ordinario, dalle più recenti norme

sull’ordinamento penitenziario alla lotta alla criminalità organizzata, il DDL 1660 punta ad un serio

e tangibile segnale di riorganizzazione del sistema normativo soprattutto per ciò che concerne il

diritto penale a tutela di tutti i cittadini dello Stato italiano.

Una delle principali critiche mosse al D.D.L. 1660 riguarda il presunto ampliamento del

concetto di “sicurezza”, che, secondo alcuni, potrebbe comportare una riduzione degli spazi di

dissenso pubblico e una criminalizzazione dei gruppi sociali marginali, come i movimenti di protesta

e le minoranze.

NON È AFFATTO COSI’!

È fondamentale chiarire che l’intento del D.D.L. 1660 non è in alcun modo quello di limitare

il diritto di dissenso, un principio irrinunciabile delle democrazie moderne, ma piuttosto di fornire

un quadro normativo più rigoroso e mirato per garantire la sicurezza collettiva e l’ordine pubblico.

Quando durante manifestazioni pubbliche ed in luoghi pubblici vediamo scene di violenza

che si concretizzano in atti vandalici contro persone e cose, sia pubbliche che private, gli autori di

questi atteggiamenti criminosi vanno puniti senza se e senza ma. Il disegno di legge mira a fare

chiarezza, anzi a garantire i diritti, quelli veri, quelli delle persone che hanno sudato per mettere su

un’attività commerciale, un negozio e che per colpa di quattro “imbecilli”, se lo vedono distrutto.

La tua libertà di manifestare finisce quando inizia la mia di andare a lavorare, di portare

mio figlio a scuola, di andare a sostenere un concorso per il quale mi sono preparato da mesi e

anche più e non devo essere bloccato da te che ti stendi per terra, quindi sequestrandomi e

precludendo il mio passaggio, per tutelare un principio o un valore che, seppur legittimo, non

può ostacolare la mia libertà.

Il DDL mira a difendere il diritto ad avere una casa secondo le regole stabilite dai competenti

organi amministrativi e non secondo le perverse ideologie di chi le occupa abusivamente. L’articolo

10 del DDL introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o

delle relative pertinenze) e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione

nel possesso. BENE, anzi BENISSIMO!!!

Un altro aspetto riguarda il DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) e

i fogli di via, strumenti che alcuni accusano di limitare il diritto di manifestazione dei movimenti

sociali. ANCHE QUESTO È FALSO! Con le misure poste in essere si mira a proteggere l’ordine

pubblico e prevenire situazioni che possano degenerare in atti di violenza. Il DASPO, ad esempio,

è stato pensato principalmente per evitare che individui già noti per comportamenti violenti

partecipino a eventi pubblici che potrebbero creare disordini.

Un ulteriore punto che va chiarito è quello inerente alle disposizioni riguardanti le detenute

madri e le persone migranti. L’articolo 15 rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio

dell’esecuzione della pena per le c.d. “detenute madri”. Inoltre, è previsto che l’esecuzione non sia

rinviabile ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti.

GIUSTISSIMO!!! LA MATERNITA’ È DONO DI DIO E NON ALIBI PER

DELINQUERE!!! (Risulta emblematico il caso delle borseggiatrici di Milano). Le detenute madri

sono una categoria vulnerabile, e le misure proposte non sono intese a punirle ulteriormente, ma a

bilanciare le necessità di sicurezza con il rispetto dei diritti umani. Le misure relative ai migranti

non sono razziste, ma si pongono l’obiettivo di affrontare problematiche di sicurezza legate alla

gestione dei flussi migratori.

Conclusioni:

Il D.D.L. 1660 si inserisce in un contesto normativo volto a rispondere a crescenti esigenze

di sicurezza pubblica e protezione dei diritti fondamentali. Pur essendo stato oggetto di critiche, il

disegno di legge non intende limitare la democrazia o i diritti civili, ma piuttosto mira a garantire

che la sicurezza della collettività venga tutelata senza compromettere i principi costituzionali. È

fondamentale che il dibattito sul D.D.L. 1660 sia affrontato con un approccio equilibrato, che

riconosca la necessità di misure di sicurezza adeguate senza sacrificare i diritti civili e politici.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, composto dai Consiglieri Comunali: Francesco

PILONE, Stefania DI CLAUDIO e Mario ANNUARIO, HA VOTATO CONTRO la mozione

delle sinistre, ritenuta strumentale e demagogica, nell’augurio che quanto prima il Disegno di Legge,

oggi in esame nel Parlamento, diventi norma dello Stato Italiano.