EnergyTime Spike Devils: prestazione dai due volti a Sabaudia

VIDYA VIRIDEX SABAUDIA 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 1

(20/25, 25/22, 25/17, 25/21)



SABAUDIA: Ruiz 14, Pizzichini 11, Onwuelo 24, Mazzon R. 10, De Vito 8, Mazzon N. 3,

Rondoni (L); Menichini, Catinelli. Ne: Stamegna, Serangeli ed Abagnale (L2). All.: Mosca.

CAMPOBASSO: Margutti 3, Fabi 15, Morelli 12, Rescignano 13, Orazi 7, De Jong 1, Calitri

(L); Diaferia 14, Del Fra, Diana. Ne: Giani, Zanettin e De Nigris (L2). All.: Bua.

ARBITRI: Erman (Modena) e Pasciari (Napoli).



NOTE: durata set 28’, 29’, 26’, 30’. Sabaudia: battute vincenti 2, battute sbagliate 12, muri 13.

Campobasso: bv 4, bs 12, m 8.



Nulla da fare anche a Sabaudia nella penultima di regular season per gli EnergyTime Spike Devils

Campobasso.

Eppure i rossoblù partono forte, dominano il primo set, ma si smarriscono nei parziali successivi

dove, nei momenti chiave, complice qualche errore, finiscono per dare campo libero ai propri

avversari nonostante un match che vede quattro elementi in doppia cifra.



Con la prospettiva ora dei playout dove saranno coinvolte anche le formazioni di Castellana Grotte

e Napoli per il Girone Blu della Serie A3 Credem Banca, unitamente a Diavoli Rosa Brugherio ed

Ancona, invece, per quello Bianco, ora i rossoblù andranno a cercare di preparare al meglio il

confronto di domenica alle ore 18 contro Napoli che concluderà questa prima fase.



«Indubbiamente – il commento ex post del tecnico rossoblù Giuseppe Bua – siamo riusciti a dar vita

ad un ottimo primo set, ma come spesso ci accade poi finiamo col perdere di mano la contesa.



L’approccio era stato ottimale ed anche nel secondo set eravamoa vanti di tre punti, ma alle prime

difficoltà perdiamo sicurezze e tranquillità ed abbiamo commesso l’errore di farli rientrare in

contesa. Poi, nel quarto set, è mancata l’abitudine del punto a punto. Ora pensiamo all’ultima di

prima fase, una gara senza alcun riferimento specifico, ma dove provare a vedere un ulteriore

motivo di crescita nelle nostre prestazioni, poi avremo le otto finali dei playout. Avremmo potuto

portare dentro Sabaudia, avremo altre squadre, e nello specifico Castellana Grotte e Napoli, campi

peraltro caldi. Ci sarà da soffrire e combattere sodo sino agli inizi di maggio».