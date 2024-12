“Giornata di studio sull’attualità del pensiero di Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce”

La giornata ha lo scopo di introdurre alla vita e all’opera della santa che Giovanni Paolo II

ha proclamato come compatrona d’Europa. Vedrà la presenza per i saluti introduttivi di

S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano,

della Dott.ssa Maria Concetta Chimisso, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale

per il Molise. A seguire la relazione del prof. Michele D’Ambra, docente di filosofia e

membro del direttivo dell’Associazione Italiana Edith Stein, sul tema “Come un bimbo

tra le braccia della madre. Amore, libertà e abbandono: l’esistenza di Edith

Stein”.

Modererà l’incontro la prof.ssa Giuseppina Di Lembo, Direttrice dell’Ufficio Scuola

dell’Arcidiocesi di Campobasso.

Edith Stein (1891-1942) è stata una filosofa, religiosa e martire tedesca. Nata in una famiglia ebrea a Breslavia (oggi

Wrocław, in Polonia), sin da giovane si distinse per il suo amore per lo studio e la ricerca. Dopo aver perso la fede in

Dio durante l’adolescenza, si dedicò alla filosofia, diventando un’allieva del famoso Edmund Husserl, il padre della

fenomenologia.

La svolta della sua vita arrivò quando, leggendo la biografia di Santa Teresa d’Avila, riscoprì la fede cristiana e si

convertì al cattolicesimo nel 1922. Da allora, Edith iniziò a cercare un equilibrio tra il suo lavoro intellettuale e la sua

fede, diventando un punto di riferimento per il dialogo tra fede e ragione.

Nel 1933, con l’ascesa al potere del nazismo, a causa delle sue origini ebraiche fu costretta a lasciare la carriera

accademica. Entrò quindi nel Carmelo di Colonia e prese il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce. Nonostante il

suo rifugio in un convento nei Paesi Bassi, fu arrestata dai nazisti nel 1942 e deportata ad Auschwitz, dove morì nelle

camere a gas.

Edith Stein è stata canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 1998 ed è oggi venerata come Santa Teresa Benedetta

della Croce. È considerata una delle patrone d’Europa per il suo esempio di fede, amore per la verità e coraggio di

fronte al male.