“Giochi di strada”, progetto per rivitalizzare diverse aree della città di Termoli

Riscoprire i giochi di una volta e allo stesso tempo rivitalizzare diverse aree della città. Il progetto “Giochi di strada” è stato presentato nella sala consiliare del municipio di Termoli alla presenza dell’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, del consigliere comunale Enrico Miele, il presidente dell’associazione Freeland Anna D’Onofrio, Annalisa Principi, il Mago Tony e Marco D’Angelo che insieme a Umberto Biondi hanno contribuito all’iniziativa.



In sostanza nel parchetto di Colle Macchiuzzo, al parchetto Sant’Anfonso, in quello di Difesa Grande, in Via Germania, in Via Stati Uniti e in Viale Pertini saranno realizzate delle istallazioni artistiche che rievocheranno i giochi di strada di una volta.

La campana, salta la rana, il lancio di oggetti per raggiungere il punto più grande, un percorso a colori e tanto altro ancora che serviranno per promuovere attività ludiche all’aperto.

Un progetto innovativo – ha spiegato il presidente di Freeland Anna D’Onofrio – che ha come scopo di contrapporre due generazioni proprio grazie ai giochi che si volgevano all’aperto. I disegni dei giochi sono stati ideati da Annalisa Principi e saranno realizzati da Marco D’Angelo, Umberto Biondi e dal Mago Tony.

“Si tratta di disegni molto semplici – ha spiegato Annalisa Principi – che avranno il compito di portare creatività all’interno dei nostri parchi”.

Per il consigliere comunale Enrico Miele si tratta di una iniziativa pedagogica che ha lo scopo di allontanare i bambini dalla tecnologia che li assorbe totalmente favorendo i giochi dell’infanzia che una intera generazione ha sempre svolto all’aperto.

“Un modo – ha spiegato Miele – per rivitalizzare gli spazi urbani all’insegna della socialità e della condivisione”.

L’amministrazione comunale ha subito recepito la richiesta dell’associazione Freeland, si inizierà con le zone in questione ma le istallazioni artistiche a breve potrebbero aumentare e coinvolgere in futuro altre aree di Termoli.

“Lavoriamo – ha concluso l’assessore Michele Barile – in perfetta sinergia con le associazioni condividendo queste iniziative che rendono partecipe e protagonista tutto il tessuto sociale impegnato in diverse attività associative. L’amministrazione comunale fornirà i materiali e la logistica all’associazione Freeland che realizzerà i giochi di strada”.