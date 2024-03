Fine settimana di Pasqua 30-31 marzo 1°aprile 2024 -Aperti i luoghi della cultura statali in Molise

Weekend di Pasqua all’insegna della cultura in Molise.

In occasione delle prossime festività pasquali La Direzione regionale Musei Molise ed il Parco archeologico di Sepino hanno predisposto l’apertura dei musei, monumenti, parchi e aree archeologiche statali, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.



L’apertura dei musei e dei siti archeologici, in questo periodo, rappresenta un biglietto da visita importante nei confronti di quanti scelgono il Molise per trascorrere la Pasqua, non solo come meta per le sue bellezze paesaggistiche, ma soprattutto perché rappresenta un patrimonio unico al mondo dal punto di vista artistico e culturale.

Sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali secondo il seguente calendario:

Sabato 30 marzo 2024

Palazzo Pistilli Aperto su prenotazione – Contattare il Museo Sannitico

Museo Sannitico Aperto 8:15-19:00;



Castello di Capua a Gambatesa Aperto 9:15-18:30;

Castello di Civitacampomarano Aperto 12:55-18:30;



Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 8:15-19:00; dalle 10:00 alle 13:00 accompagnamento tematico “La Passione di Cristo” a cura del concessionario Me.Mo. Cantieri Culturali aps



Museo Nazionale del Paleolitico Aperto 8:15-19:00; dalle 10:00 alle 13:00 visite con approfondimento a cura del concessionario Me.Mo. cantieri Culturali ap



Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 9:15-14:50



Museo Archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 9:15-18:30; ore 10:15, 11:30, 14:30, 15:30, 17:00 – Visite alla mostra “ La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica” (È possibile abbinare una visita di tutto il museo nel turno delle 11:30) a cura del concessionario Dedalo archeologia e cultura aps-ets

ore 17.00 – Laboratori archeologici per bambini e ragazzi: “Orafo per un giorno”



Santuario Italico di Pietrabbondante Aperto 9:15-18:30;



Museo Archeologico di Venafro Aperto 8:15-14:00; dalle 10:00 alle 13:00 accompagnamento tematico “ Iconografia dell’incredulità di San Tommaso” a cura del concessionario Me.Mo. cantieri Culturali aps



Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto Aperto 8:15-19:15;

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto Aperto 8:15-19:15;

Domenica 31 marzo 2024



Museo Sannitico Aperto 8:15-19:00;



Castello di Capua a Gambatesa Aperto 8:45 -19:15;



Castello di Civitacampomarano Aperto 8:45-14:20;



Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 8:15-19:00; dalle 10:00 alle 13:00 accompagnamento tematico “La Passione di Cristo” a cura del concessionario Me.Mo. Cantieri Culturali aps

Museo Nazionale del Paleolitico Aperto 8:15-19:00; dalle 10:00 alle 13:00 visite con approfondimento a cura del concessionario Me.Mo. cantieri Culturali aps



Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 8:45-14:20;



Museo Archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 8:45 -19:15; ore 16:30 – Visite alla mostra: La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica. (È possibile abbinare una visita di tutto il museo); ore 17.00 – Laboratori archeologici per bambini e ragazzi: “Orafo per un giorno”a cura del concessionario Dedalo archeologia e cultura aps-ets



Santuario Italico di Pietrabbondante Aperto 8:45 -19:15; ore 11.00 – Visita con l’archeologo: “Pietrabbondante, la storia degli scavi” a cura del concessionario Dedalo archeologia e cultura aps-ets



Museo Archeologico di Venafro Aperto 8:15-14:00; dalle 10:00 alle 13:00 accompagnamento tematico “ Iconografia dell’incredulità di San Tommaso” a cura del concessionario Me.Mo. cantieri Culturali



Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto Aperto 8:15-19:15;

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto Aperto 8:15-19:15;

Lunedì 1 aprile 2024



Palazzo Pistilli Aperto su prenotazione – Contattare il Museo Sannitico



Museo Sannitico Aperto 8:15-19:00;



Castello di Capua a Gambatesa Aperto 8:45 -19:15;



Castello di Civitacampomarano Aperto 10:00-13:00 15:00-17:00



Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 8:15-19:00; dalle 10:00 alle 13:00 accompagnamento tematico “La Passione di Cristo” a cura del concessionario Me.Mo. Cantieri Culturali aps

Museo Nazionale del Paleolitico Aperto 8:15-19:00; dalle 10:00 alle 13:00 visite con approfondimento a cura del concessionario Me.Mo. cantieri Culturali aps



Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 8:45-14:20



Museo archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 8:45 -19:15; ore 16:30 Visite alla mostra “ La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”. (È possibile abbinare una visita di tutto il museo) a cura del concessionario Dedalo archeologia e cultura aps-ets



Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 8:45 -19:15; ore 11.00 e ore 15.00 – Visite con l’archeologo: “Pietrabbondante, la storia degli scavi” a cura del concessionario Dedalo archeologia e cultura aps-ets



Museo Archeologico di Venafro Aperto 8:15-14:00; dalle 10:00 alle 13:00 accompagnamento tematico “ Iconografia dell’incredulità di San Tommaso” a cura del concessionario Me.Mo. cantieri Culturali



Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto Aperto 8:15-19:15;



Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto Aperto 8:15-19:15;



Mercoledì 3 aprile i nostri musei ed aree archeologiche resteranno chiusi al pubblico per osservare il giorno di chiusura settimanale.



Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.



Per acquistare o prenotare la visita direttamente on line utilizzare l’APP museiitaliani.it

Per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni sugli approfondimenti didattici, contattare:

Pietrabbondante e Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: [email protected] | Tel./WhatsApp: 3409682354 – 3468395325 – 3297345581 (ore 10-18)

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia: Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: +39 3272803696

Museo Nazionale di Castello Pandone, Museo Archeologico di Venafro, Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno: Me.Mo Venafro: +39 3892191032