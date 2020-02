Filippo Gamba al Savoia : Omaggio a Beethoven nei 250 anni dalla nascita

Nel giugno 2000 Wladimir Ashkenazy premia Filippo Gamba in una luminosa vittoria al Concours Géza Anda di Zurigo. Viene quindi invitato dai più importanti festival, dal Ruhr Piano Festival al Next Generation di Dortmund, dalle Settimane Musicali di Stresa ai festival di Lucerna, Oxford, Lockenhaus e Varsavia. Si esibisce a Berlino, Vienna, Parigi, Lione, Amsterdam, Monaco, Atene.

Prestigiose sono state, negli anni, le sue apparizioni come solista con orchestre come i Berliner Sinfoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskappelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e della City of Birmingham, sotto la bacchetta, tra gli altri, di Simon Rattle, James Conlon e Vladimir Ashkenazy.

Nato a Verona e diplomato al Conservatorio della sua città nella classe di Renzo Bonizzato, oggi Filippo Gamba è professore alla Musik-Akademie di Basilea e tiene seminari d’interpretazione pianistica. Particolarmente preziosi, nel suo percorso artistico, sono stati gli incontri con Maria Tipo e Homero Francesch. La sua attività discografica è cominciata con l’incisione di due Concerti mozartiani diretti da Vladimir Ashkenazy e da Camil Marinescu, Ha inciso due CD per Sony e due CD per Decca con Humoreske & Davidsbuendlertaenze di Schumann e l’integrale delle Bagatelle di Beethoven. Di quest’ultimo, Filippo Gamba frequenta da sempre anche il grande repertorio, tanto che dal 2015 è impegnato nell’esecuzione integrale delle 32 Sonate al Teatro Comunale di Vicenza, al Teatro Verdi di Trieste e al Teatro Civico di Vercelli.



Biglietti ingresso

INTERO € 12,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 6,00



Sabato 29 febbraio 2020 – ore 18:30

Teatro Savoia – Campobasso

FILIPPO GAMBA

pianoforte

Omaggio a Beethoven nei 250 anni dalla nascita

Programma

LA LIBERTÀ DELLA SOLITUDINE

L. V. BEETHOVEN – Sonata in re minore “Tempesta” op.31 n.2

L. V. BEETHOVEN – Sonata in la bemolle maggiore op. 110

F. SCHUBERT – Sonata in la minore op.164 D 537

J. BRAHMS – 7 Fantasie op.116