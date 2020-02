Termoli/ incendio sul costone di Rio Vivo, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi nello spegnimento di un grosso incendio scoppiato sul costone di Rio Vivo dietro le abitazioni delle palazzine antistanti i lidi balneari . La tratta ferroviaria, durante le operazioni di soccorso, è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata. Da prime indiscrezioni si sospetta che l’incendio possa essere di natura dolosa, indagini in corso.