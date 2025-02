Emergenza cinghiali, la sindaca Forte scrive alla Regione: servono interventi urgenti

La sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha nuovamente inviato una nota ufficiale alla Regione, competente in materia, sollecitando interventi urgenti per contenere e limitare la presenza dei cinghiali sul territorio comunale. Si tratta del terzo sollecito dall’insediamento a Palazzo San Giorgio, viste le numerose segnalazioni che continuano a pervenire al Comune circa avvistamenti di branchi di cinghiali in quartieri residenziali, zone centrali e contrade della città. Queste segnalazioni evidenziano un conseguente rischio per

l’incolumità e la salute pubblica, considerando la potenziale aggressività di questi animali selvatici e l’alta possibilità che siano portatori di malattie.



“La presenza sempre più diffusa e consistente dei cinghiali in zone densamente frequentate dell’abitato cittadino, e la contestuale competenza normativa in materia di patrimonio faunistico che spetta alla Regione, richiedono interventi urgenti e tempestivi per contenere e limitare la presenza degli ungulati sul territorio campobassano. Invitiamo la Regione a porre in essere azioni concrete al più presto,” ha dichiarato la sindaca Forte. Inoltre, sul territorio cittadino sono presenti carcasse di cinghiali in attesa di smaltimento, con negative ricadute igienico-sanitarie e un impatto negativo sul decoro urbano. Pertanto, la sindaca ha sollecitato il competente Dipartimento dell’ASREM ad attivare il servizio di smaltimento di tali carcasse nel più breve tempo possibile.