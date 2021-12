Donazione di mille euro in buoni spesa a dieci famiglie disagiate di Termoli

l Lions Club Termoli Host in occasione del le feste natalizie e della “ Gi o rnata Internazionale della Solidarietà ” ha aderito al progetto “ AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA ” del Lions Club International .

L ’ iniziativa, in sintonia con tutti i Lions d ’ Italia , intende manifestare solidarietà e vicinanza alle persone che soprattutto nei momenti di festa , a causa delle loro condizioni disagiate si sentono ancora più abbandonate e sole. Il Lions Club Termoli Host ha aderito all ’ i niziat iva donando buoni spesa di € 10 per un totale di mille euro, a dieci famiglie disagiate di Termoli .

I buoni spesa , insieme ai panettoni donati dalla ditta dolciaria Melillo e ad altri buoni spesa donati dal supermercato Carrefur, sono stati consegnati all e famiglie dal Presidente del Lions Club Termoli Host Giovann i Di Girolamo e dal segretario S andro Buccino , su segnalazione di alcune associazioni operanti nel settore della solidarietà. I buoni sono spendibili presso il supermercato Carrefur , solo per beni alimentari e prodotti per la cas a, con la esclusione degli alcolici.

Il Lions Club Termoli Host con il suo contributo ha inteso manifestare vicinanza alle persone meno fortunate della nostra comunità. Il Presidente del Club, ringrazia l a dit t a Melillo , il Carrefur e tutti i soci che si sono resi disponibili all ’ iniziativa