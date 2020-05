Dipendente di un supermercato positivo al Covid 19, Travaglini: chiesta sanificazione

un dipendente dell’Eurospin di Montenero di Bisaccia è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Montenero, Nicola Travaglini, attraverso il proprio profilo Facebook

” Cari concittadini, a poche ore dal ritorno ad una quotidianità fatta di spostamenti liberi, almeno all’interno della propria regione e senza autodichiarazioni al seguito, devo darvi conto di una notizia che ho ricevuto da poco.

Un cittadino residente a Vasto che lavora all’Eurospin di Montenero di Bisaccia è risultato positivo al Covid-19; il cluster è quello dell’ormai famosa vicenda dei rom di Campobasso.

Ho attivato immediatamente le procedure previste in questi casi, avvisando tutte le autorità competenti; a questo proposito ho chiesto inoltre ai responsabili dell’Eurospin di provvedere all’immediata sanificazione dei locali e alla sostituzione di tutti i dipendenti (da questo momento in quarantena) , almeno fino a quando non avremo il responso dei tamponi.

Va comunque sottolineato che il supermercato ha sempre rispettato le procedure precauzionali previste dalle norme attuali: per questo motivo invito tutti coloro che si sono recati a fare la spesa all’Eurospin di Montenero a non avere timore, specie se hanno rispettato le distanze interpersonali, hanno indossato guanti e mascherine e hanno adottato le normali regole igieniche. In ogni caso, per maggiore sicurezza, invito queste persone a limitare gli spostamenti, se non per situazioni di vera necessità, almeno fino a quando non avremo ulteriori notizie sui tamponi effettuati.

Come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni, bisogna adottare un atteggiamento responsabile, perché il virus non è stato ancora sconfitto. Dobbiamo essere tutti consapevoli che il distanziamento sociale e l’utilizzo delle precauzioni che ormai tutti conosciamo, sono alla base della nostra e dell’altrui sicurezza.

Chiedo quindi a tutti di mantenere la calma e di indossare ancora guanti e mascherine, almeno fino a quando non avremo i risultati dei tamponi effettuati sul personale di questo supermercato.

Nella mattinata di domani, non appena avremo informazioni più dettagliate, provvederò ad informare immediatamente la cittadinanza sugli sviluppi di questa vicenda”.