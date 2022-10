Cronaca nazionale/ Uccide la madre e telefona ai carabinieri

Ennesima tragedia familiare, purtroppo anche con una vittima.

Un uomo di 48 anni si è rivolto al telefono ai carabinieri a Subbiano, in provincia di Arezzo, dopo aver ucciso l’anziana madre di 85 anni nella villetta in cui vivevano: l’uomo, noto per problemi di dipendenza, è stato portato prima in ospedale, poi in caserma.

Secondo quanto emerso al momento, la donna sarebbe stata picchiata fino a causarne il decesso, presumibilmente in un raptus di rabbia dopo una lite.

Foto di repertorio