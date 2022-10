Cronaca/ E’ stata operata e sta meglio la 15enne ricoverata al Neuromed per un delicato intervento di drenaggio del cranio

Sono momenti di apprensione per le sorti di una giovanissima ragazza. Ha ripreso lentamente conoscenza la quindicenne operata d’urgenza al Neuromed, dopo una velocissima corsa in ambulanza dal Cardarelli di Campobasso. L’intervento sembra essere perfettamente riuscito. Si tratta di un delicato intervento chirurgico di drenaggio al cranio, in seguito, pare, ad emorragia cerebrale.

La soluzione del ricovero a Pozzilli è stata trovata grazie ai medici del Cardarelli di Campobasso, che hanno capito subito il problema e che si trattava di un quadro grave e l’hanno rapidamente ricoverata al Neuromed.

La ragazza, infatti si era inzialmente recata al Veneziale di Isernia, dove le avevano consigliato una visita più approfondita all’ospedale campobassano.