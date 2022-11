Cronaca nazionale/ Trova un cinghiale sullo zerbino e crede che stia dormendo: era in agonia ed è morto

Trova un cinghiale sullo zerbino di casa e crede che stia dormendo; è accaduto a Genova, nel quartiere di Quezzi. In realtà non stava affatto dormendo. Le analisi condotte dall’Asl ligure hanno stabilito che in realtà era in agonia dopo essere stato investito.

I veterinari della Asl3 e le guardie regionali che sono stati chiamati sul posto lo hanno sedato e poi portato via dal palazzo. Ha esalato l’ultimo respiro agonizzante prima del decesso, probabilmente dopo essere stato investito da qualche automezzo.

La necroscopia effettuata sulla carcassa ha rilevato che presentava delle fratture molto evidenti.

foto di repertorio