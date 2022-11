Cronaca nazionale/ S’immerge per una battuta di pesca ma non riemerge, 35enne perde la vita

Tragedia del mare, purtroppo anche ocn una giovane vittima.

Una battuta di pesca in apnea si è trasformata in tragedia. Un uomo era in compagnia di alcuni amici quando è morto al largo di Vulcano. Lui e due suoi amici, avevano deciso di raggiungere il canale tra la stessa isola e Lipari.

Il 35enne si è immerso, ma i suoi compagni d’avventura si sono resi quasi subito conto che c’era qualcosa che non andava, non vedendolo rientrare. Hanno iniziato la ricerca fin quando hanno visto il corpo quasi in fin di vita galleggiare nel tratto di mare sotto un noto albergo di Vulcano.

Hanno recuperato il corpo e arrivati sulla terra ferma, al porto di Vulcano-Levante, sono intervenuti un medico e i volontari della Croce Rossa, che hanno provato per circa mezz’ora a rianimarlo, ma per il 35enne non c’era già più nulla da fare.

foto di repertorio