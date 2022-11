Ennesimo Incidente stardale mortale. E’ accaduto a Pieve di Grappa in provincia di Treviso. Una giovane donna è morta, investita da un’auto. La donna, una studentessa di 22 anni residente a Fonte con i genitori ma originaria della provincia di Udine, è stata investita da un’autovettura guidata da un 23enne trevigiano, che è stato ricoverato in ospedale in stato di choc.

Sul posto i carabinieri di Pieve del Grappa e Asolo.

foto di repertorio