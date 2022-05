Cronaca nazionale/ Scandalo in ospedale: piazzano una telecamera nel bagno per spiare le infermiere sotto la doccia

Una storia che ha dell’incredibile, in senso negativo e su cui ci si chiede come si sia resa possibile. Venivano spiate e filmate mentre facevano la doccia dopo il loro turno di lavoro. È quanto accadeva ripetutamente a un gruppo di infermiere in servizio presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli. Fino a quando una di esse si è accorta dell’obiettivo di una telecamera, nascosto nella parete sotto il miscelatore dell’acqua e puntato verso i box doccia.

Dopo la scoperta choc, le operatrici sanitarie hanno scoperto che quel piccolo marchingegno era collegato con lo spogliatoio del personale tecnico, dove le autorità hanno trovato un monitor che trasmetteva le immagini dall’altra parte della parete.

Indagano i carabinieri.

Foto di repertorio