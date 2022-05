Tragico incidente stradale in Abruzzo. Un albergatore di Silvi in provincia di Teramo, è morto, in ospedale, a causa di un terribile incidente stradale sul lungomare di Montesilvano.

La vittima, 55 anni, a bordo di uno scooter, ha impattato contro un’auto, guidata da un ragazzo, che procedeva nella direzione opposta.

L’uomo è stato scaraventato sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e non ce l’ha fatta.

Foto di repertorio