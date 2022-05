Guardava ragazzini nudi in chat e fare sesso virtuale. Secondo l’accusa, è questo il reato commesso da un parroco, in provincia di Palermo, che ricattava minori, tramite i social, per poche decine di euro. E’ stato perciò condannato in primo grado a cinque anni per il reato di prostituzione minorile.

Chiedeva ai minori prestazioni sessuali a pagamento attraverso delle videochiamate.

Le indagini portate avanti dai carabinieri.

Foto di repertorio