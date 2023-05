Ennesima vittima sulle strade italiane.

Tragedia in superstrada sulla Brindisi-Bari. Un ragazzo di 32 anni di Martina Franca è morto perdendo il controllo dello scooter all’altezza dello svincolo di Specchiolla, marina di Carovigno.

L’uomo stava raggiungendo un motoraduno quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Vespa.

E indagini a cura della polizia Stradale.

foto di repertorio