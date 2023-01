Cronaca nazionale/ Rientra a casa e trova la sorella morta carbonizzata

Mistero sulla morte di una persona a Ladispoli, in provincia di Roma.

Una donna, rientrata in casa preoccupata per il fumo, si è precipitata nella camera dove dormiva la sorella trovandola carbonizzata sul letto.

Dai primi rilievi non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo, come mancano in casa segni di effrazione; tra le ipotesi anche la pista del suicidio, soffrendo la vittima di depressione.

Sul posto i vigili del fuoco prima e i carabinieri.

