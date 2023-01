Coronavirus, tre nuovi ricoveri al Cardarelli

Si stabilizza leggermente la situazione dell’emergenza Covid in Molise. La buona notizia è che nelle ultime 24 ore non si registrano due decessi. Sono 3 i nuovi ricoveri, uno dei quali in Terapia Intensiva: pazienti di Venafro (Rianimazione), San Severo e Torino.

Sono tre i nuovi dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali sono 17, di cui 15 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 92 casi, tra molecolari e antigenici, su 571 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 16,1%.

Oggi sono stati conteggiati tutti i guariti delle scorse settimane e si registrano 959 guariti.