Cronaca nazionale/ Rapina al furgone dei panini: tre feriti, grave una donna

Sono stati momenti di terrore per un fatto di cronaca gravissimo. Rapina finita nel sangue ieri sera a Torre Canne in Puglia. Sono tre i feriti di cui uno in gravi condizioni. I malviventi hanno rapinato il furgone di una paninoteca.

I feriti sono stati soccorsi da diverse ambulanze del 118 e trasportati in ospedale. Ad agire sarebbero state almeno tre persone.

I malviventi si sono fatti consegnare consegnare l’incasso, ma il titolare e un cliente hanno reagito e iniziato a inseguire i banditi scatenando la reazione di uno dei rapinatori che ha aperto il fuoco e ha colpito il titolare, sua madre e un cliente.

I due uomini sono rimasti feriti alle gambe mentre la donna è stata colpita all’addome ed è grave.

Sono stati subito ricoverati nell’ospedale “Perrino” di Brindisi, nessuno sarebbe comunque in pericolo di vita.

Foto di repertorio