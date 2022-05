Tanta paura, me per fortuna la tragedia è stata evitata. E’ andata in preda ad una crisi d’ansia a una 17enne, a causa dell’esplosione di un power bank, una batteria di emergenza per telefonini, che si trovava in uno zaino.

Altri due ragazzi, un maschio e una femmina, di 15 anni, sono stai portati al pronto soccorso e le loro condizioni non destano preoccupazione.

È accaduto in un Ipsar a Milano, dove sono arrivate due ambulanze e la Polizia di Stato.

foto di repertorio