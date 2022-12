Cronaca nazionale/ Paziente in isolamento Covid si toglie la vita

Shock in tutta l’isola per una notizia terribile e triste.

Un paziente di 57 anni, in isolamento per Covid, si è tolto la vita in ospedale: è successo a Cagliari.

L’uomo si è tolto la vita in una delle sale interne della struttura sanitaria.

Il personale in servizio è prontamente intervenuto per prestare soccorso al paziente, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

La direzione della Asl di Cagliari ha già avviato un’indagine interna per verificare la dinamica dei fatti.

