McDonald’s: nuove assunzioni di oltre 100 Addetti alla Ristorazione

McDonald’s, grazie al nuovo piano di sviluppo, che prevede 200 aperture in Italia e l’inserimento di 5 mila collaboratori entro la fine del 2025, effettuerà oltre 100 nuove assunzioni di Addetti alla Ristorazione e di Addetti alla Gestione del Ristorante. Gli Addetti alla Ristorazione – Crew di Cucina dovranno collaborare con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, preparare prodotti dalla qualità eccellente e conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione; Gli Addetti alla Ristorazione – Crew di Sala dovranno impegnarsi affinche’ possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti e accogliere i clienti supportandoli nella scelta dei diversi menù. I candidati dovranno avere ottime doti relazionali, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità, capacità organizzative, approccio multitasking, capacità di gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente.

Gli Addetti alla Gestione del Ristorante dovranno svolgere in autonomia le procedure operative del ristorante, mantenendo costantemente gli standard di sicurezza, igiene e qualità del prodotto, supervisionare e coordinare tutte le postazioni (cucina, cassa, magazzino…) rispettando le procedure di sicurezza previste, gestire l’organizzazione del ristorante e delle squadre durante le fasce orarie della giornata, organizzare la formazione dei nuovi collaboratori, verificare che durante il turno siano mantenuti gli standard critici per tempi di tenuta del prodotto, velocità e qualità del servizio, qualità del prodotto, igiene e sicurezza del cibo. I candidati dovranno avere proattività, buone capacità organizzative, attitudine a lavorare in gruppo, buona propensione ai rapporti interpersonali e alla vendita, predisposizione alla leadership e un’esperienza continuativa in azienda.

